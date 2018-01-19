Нормы "пакета Яровой" о хранении пользовательского трафика могут быть отсрочены

19.01.2018 18:50



Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что нормы "пакета Яровой" о хранении пользовательского трафика, которые должны вступить в силу с 1 июля 2018 года, могут быть отсрочены на несколько месяцев, пишет Интерфакс. По словам пресс-секретаря "Вымпелкома" Анны Айбашевой, такое решение является целесообразным, так как компании не успели провести тестирование технологий для исполнения данных норм.