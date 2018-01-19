В Кирове на жилой дом рухнул башенный кран, есть жертвы

19.01.2018 12:59



В Кирове на один из жилых домов рухнул башенный кран, в результате чего погиб один человек, передает РИА Новости со ссылкой на региональные экстренные службы. Сообщается, что жертвой случившегося оказался еще один человек, рабочий. Сейчас он находится в больнице.

Само здание (2-этажный кирпичный дом) находится по адресу: улица Мопра, 110. Около него расположилась строительная площадка, на которой строят многоэтажное здание.