В Германии рассказали о самом страшном оружии России в Сирии

19.01.2018 12:37



Самое страшное российское оружие в Сирии – это тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Буратино». Как передает Лента.ру, об этом говорится в материале, опубликованном в немецком издании Stern. «Огнемет ТОС-1 — самое страшное оружие Путина в Сирии. Его залпы уничтожают бункеры и крепости мятежников», — сообщает статья.

Главной особенностью «Буратино» - это реактивная система залпового огня. В нее входит 30 труб, которые выстреливают ракеты, оснащенные термобарическими боеголовками.