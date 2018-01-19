В ГД принят закон о классификации гостиниц

19.01.2018 11:20



В Государственной думе РФ принят закон о классификации гостиниц, сообщает РИА Новости. В законопроекте речь идет о поэтапном введении обязательной классификации гостиниц по их «звездности» на территории всей России. Планируется, что данная норма начнет действовать с 1 января 2018 года в отношении гостиниц, в которых есть более 50 номеров, с 1 января 2019 года — где более 15 номеров, а также с 1 января 2020 года — в отношении остальных средств размещения.

Напомним также, что до этого объекты размещения, в том числе и гостиницы, классифицировались добровольно.