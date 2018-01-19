Пенсионер из Румынии заявил, что он – крестник Гитлера

19.01.2018 11:03



Румынский пенсионер выступил с заявлением о том, что он является крестником фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, и у него есть соответствующие доказательства, передает РИА Новости со ссылкой на Monitorul.

По словам 70-летнего Адольфа Эрнста Штедлера, он не мог доказать факт того, что его крестил Гитлер до тех пор, пока не получил гражданство Германии. Пенсионер рассказал, что он был рожден в лагере, который был создан для этнических немцев неподалеку от границы Австрии в Хоэншвангау 25 апреля 1941 года.

Штедлер оказался первым младенцем, который родился в этом поселении, а Гитлер дал обещание крестить первого ребенка, который родился в лагере. Более того, как заявил пенсионер, фюрер держал его в руках в момент выдачи свидетельства о рождении.