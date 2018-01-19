В Китай отправили первый российский ЗРК С-400

19.01.2018 10:40



РФ отправила в Китай первый комплект ЗРК (зенитная ракетная система) С-400 «Триумф», передает ТАСС со ссылкой на собеседника из системы военно-технического сотрудничества. По его словам, соответствующий контракт был заключен сторонами еще в 2014 году.

Как уточнил источник, в состав данного комплекта ЗРК входят: командный пункт, радиолокационная станция, а также энергетическое и вспомогательное оборудование, запчасти, инструменты и так далее.