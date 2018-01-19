Опубликовано видео с места нападения подростка с топором на школу в Улан-Удэ

19.01.2018 10:10



В сети опубликовано видео, на котором запечатлен класс в одной из школ Улан-Удэ (Бурятия), в котором ученик 9-гокласса устроил пожар, а затем напал на детей с топором, передает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Hue. На кадрах можно увидеть закоптившуюся штукатурку, а также разбросанную мебель и книги.

Как ранее уточнили в Минздраве Бурятии, во время нападения пострадало пять человек: четверо 13-летних детей и учитель 44 лет.