Трамп предлагает перенести переговоры по Донбассу из Минска

19.01.2018 09:49



Американский лидер Дональд Трамп вовремя беседы с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым выступил с предложением перенести из Минска переговоры, целью которых является разрешение донбасского конфликта.

По словам Назарбаева, он и Трамп пришли к мнению, что «Минск-1» находится в тупике из-за отсутствия взаимопонимания сторон, затем глава США решил предложить перенести переговоры в другое место.

«Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане. Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать», — отметил Назарбаев.