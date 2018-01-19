В начале февраля Путин выступит с посланием Федеральному собранию
19.01.2018 08:27
Российский лидер Владимир Путин, который будет принимать участие в грядущих выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца, в начале февраля выступит с посланием Федеральному собранию, пишут «Известия», ссылаясь на свой источник, близкий к Администрации президента.
Также о том, что послание Федеральному собранию пройдет до президентских выборов, информировали РИА Новости со ссылкой на пресс-секретарь главы государства Дмитрия Пескова.
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