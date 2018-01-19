В Китае построят радиотелескоп для поиска пришельцев

19.01.2018 00:09



Китайские ученые планируют построить еще один большой радиотелескоп, который будет способен обнаруживать инопланетные сигналы. Как сообщают исследователи, с помощью такого радиотелескопа пришельцев можно будет отыскать до 2023 г.

Учёные уже утвердили план разработки нового телескопа. Он будет размещен в северо-западном Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, пишет vladtime.ru. Отмечается, что данный телескоп будет иметь регулируемую антенну, которая на 10% больше по диаметру, чем у обсерватории Green Bank, с возможностью покрытия 75% неба.