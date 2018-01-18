Эксперты оценили мощность взрыва упавшего в Соединенных Штатах метеорита

18.01.2018 23:43



Мощность взрыва метеорита, который пролетел в небе над штатом Мичиган (США), составила сто тонн в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщается на странице Национального аэрокосмического агентства в Фейсбуке, передает regnum.ru.

После вхождения в плотные слои земной атмосферы метеор распался на части. Он двигался со скоростью 12,5 тысяч метров в секунду.

Появление небесного объекта сопровождалось громким хлопком. В министерстве национальной безопасности Соединенных Штатов подтвердили, что это был метеоритный огненный шар.