МИД РФ обвинил посольство США в скрытом финансировании оппозиции

18.01.2018 22:40



МИД РФ выступил с обвинениями в адрес посольства Соединенных Штатов, которое расположено в Москве. По информации внешнеполитического ведомства, представительство тайно финансирует оппозиционные группы.

Сообщение появилось в комментарии, опубликованном на сайте МИДа. По данным Министерства иностранных дел, целью является дестабилизация политической обстановки в Российской Федерации, передает РЕН ТВ.

«Призываем США прекратить эту практику, вернуться к достойному поведению, возобновить ответственное и добропорядочное межгосударственное общение. Требуем от американских властей, наконец, начать исполнять свое собственное национальное законодательство и международные обязательства», - отмечается в сообщении.