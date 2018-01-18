МИД РФ обвинил посольство США в скрытом финансировании оппозиции
МИД РФ выступил с обвинениями в адрес посольства Соединенных Штатов, которое расположено в Москве. По информации внешнеполитического ведомства, представительство тайно финансирует оппозиционные группы.
Сообщение появилось в комментарии, опубликованном на сайте МИДа. По данным Министерства иностранных дел, целью является дестабилизация политической обстановки в Российской Федерации, передает РЕН ТВ.
«Призываем США прекратить эту практику, вернуться к достойному поведению, возобновить ответственное и добропорядочное межгосударственное общение. Требуем от американских властей, наконец, начать исполнять свое собственное национальное законодательство и международные обязательства», - отмечается в сообщении.
Написать комментарий