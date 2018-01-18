В столице проверяют информацию о минировании Казанского вокзала

18.01.2018 20:54



Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о заложенной бомбе на территории Казанского вокзала, который расположен в центре Москвы, передает АГН "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник агентства сообщил о том, что внутри Казанского вокзала, расположенного по адресу: Комсомольская площадь, дом № 2, был обнаружен подозрительный предмет.

Он также добавил, что на место прибыли оперативные службы, ожидается прибытие кинологов.