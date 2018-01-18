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ИЗМИР

"Гознак" представил приложение для смартфонов, определяющее подлинность банкнот в 200 и 2000 рублей

18.01.2018 16:38
"Гознак" представил приложение для смартфонов, определяющее подлинность банкнот в 200 и 2000 рублей

18 января "Гознак" представил приложение для смартфонов, работающих на системе  Android, "Банкноты 2017", предназначенное для проверки подлинности купюр. Пока, приложение может распознать номинал и проверить на подлинность только новые купюры, достоинством в 200 и 2000 рублей. Однако, генеральный директор компании Аркадий Трачук пообещал, что в перспективе, приложение сможет определять подлинность и других купюр, пишет banki.ru.

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