"Гознак" представил приложение для смартфонов, определяющее подлинность банкнот в 200 и 2000 рублей

18.01.2018 16:38



18 января "Гознак" представил приложение для смартфонов, работающих на системе Android, "Банкноты 2017", предназначенное для проверки подлинности купюр. Пока, приложение может распознать номинал и проверить на подлинность только новые купюры, достоинством в 200 и 2000 рублей. Однако, генеральный директор компании Аркадий Трачук пообещал, что в перспективе, приложение сможет определять подлинность и других купюр, пишет banki.ru.