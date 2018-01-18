РПЦ планирует освятить воду во всех четырех океанах в Крещенскую ночь

18.01.2018 14:18



Священники Русской православной церкви в Крещенскую ночь освятят воды всех четырех океанов, пишет Интерфакс. Так, воды Тихого океана будут освящены в трех местах: в Сиамском заливе в Тайланде, в бухте Гертнера в Магаданской области и в бухте Новик в Приморье. Атлантический океан, освятит священник русского прихода в Рейкьявике. В районе Персидского залива в Объединенных Арабских Эмиратах будет освящен Индийский океан, а Северный Ледовитый океан освятят в поселке Тикси в Якутии.