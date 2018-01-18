Анкара привела армию около границы Сирии в состояние повышенной боеготовности

18.01.2018 14:05



Генеральный штаб Турции отдал распоряжение привести войска на границе с Сирией в состояние повышенной боевой готовности, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu. Сообщается, что эта мера была предпринята в связи с возможной операцией в сирийском Африне.

В данный момент продолжатся переброска в приграничные районы турецкой бронетехники. В частности, в провинцию Хатай уже прибыло девять танков.