Убийце полицейского Магомеда Нурбагандова ужесточили наказание до пожизненного срока

18.01.2018 13:52



Артуру Бекболатову, убийце дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова, было решено ужесточить наказание до пожизненного срока заключения, передает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Генпрокуратуры. Сообщается, что соответствующее решение было принято судебной коллегией по делам военнослужащих Верховного Суда.

По версии следствия, 10 июля Бекболатов в компании с другими бандитами совершили нападение на пятерых отдыхающих неподалеку от села Сергокала. В итоге они застрелили двух человек: полицейского Магомеда Нурбагандова и его брата Абдурашида.