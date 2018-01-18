Убийце полицейского Магомеда Нурбагандова ужесточили наказание до пожизненного срока
Артуру Бекболатову, убийце дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова, было решено ужесточить наказание до пожизненного срока заключения, передает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Генпрокуратуры. Сообщается, что соответствующее решение было принято судебной коллегией по делам военнослужащих Верховного Суда.
По версии следствия, 10 июля Бекболатов в компании с другими бандитами совершили нападение на пятерых отдыхающих неподалеку от села Сергокала. В итоге они застрелили двух человек: полицейского Магомеда Нурбагандова и его брата Абдурашида.
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