Казахстан: в загоревшемся автобусе погибло более 50 человек

18.01.2018 10:42



В Казахстане, в результате пожара, который возник в пассажирском автобусе, погибло 52 человека, передает РИА Новости со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД республики. Трагедия произошла на трассе «Самара — Шымкент» (Иргизский район, Актюбинская область). Рейс направлялся из Узбекистана в Россию.

Из автобуса смогли выбраться пять пассажиров, им оказывают медпомощь. Всего в салоне было 55 пассажиров и два водителя. Сообщается также, что все погибшие являются гражданами Узбекистана, граждан России и Казахстана в автобусе не было.