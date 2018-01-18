Пентагон опровергает создание в Сирии «новой армии»

18.01.2018 09:25



В Пентагоне заявили, что силы в Сирии, тренируемые США – это не «новая армия или пограничная служба», передает РИА Новости. В сообщении говорится, что Штаты тренируют местные силы безопасности в Сирии. А целью самих тренировок является укрепление безопасности для беженцев, которые возвращаются домой в разрушенные населенные пункты. «Это не новая «армия» или традиционные силы «пограничной охраны», — настаивают в Пентагоне.