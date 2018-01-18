Пользователи сети заступились за курсантов из Ульяновска, которые сняли эротическое видео

18.01.2018 09:01



В Интернете просят не отчислять и не увольнять курсантов Ульяновского института гражданской авиации им. Б. П. Бугаева, которые сняли ролик, в сюжете которого они под песню Satisfaction исполняют танец в полуобнаженном виде. Как передает РИА Новости, пользователи сети решили создать соответствующую петицию на сайте change.org, которая меньше чем за сутки смогла набрать порядка трех тысяч подписей.