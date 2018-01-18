Пользователи сети заступились за курсантов из Ульяновска, которые сняли эротическое видео
18.01.2018 09:01
В Интернете просят не отчислять и не увольнять курсантов Ульяновского института гражданской авиации им. Б. П. Бугаева, которые сняли ролик, в сюжете которого они под песню Satisfaction исполняют танец в полуобнаженном виде. Как передает РИА Новости, пользователи сети решили создать соответствующую петицию на сайте change.org, которая меньше чем за сутки смогла набрать порядка трех тысяч подписей.
Написать комментарий
Не трогайте парней. Молодцы, парни, это не пошло, а с юмором. Пусть начальство не огрызается, а на личном примере воспитывает молодежь. Примеров-то нет.
Чиновников нужно в отставку отправлять, после своих гулянок прилюдно, а не молодых мальчишек! Получат они взбучку от своего руководства- вот и будет им урок на всю жизнь! За креатив - 5+ Молодцы парни!