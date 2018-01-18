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ИЗМИР

Шмаков: ликвидация профсоюза «Рабочая солидарность» негативно повлияет на права работников

18.01.2018 07:49
Шмаков: ликвидация профсоюза «Рабочая солидарность» негативно повлияет на права работников

Профсоюз «Рабочая солидарность» был ликвидирован ранее по решению Санкт-Петербургского суда, что вызвало возмущение крупнейшего профсоюзного объединения. Как заявил лидер Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков, его организация не согласна с решением суда, так как считает, что упразднение профсоюза может отрицательно сказаться на профсоюзном движении в России. 

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