В Калифорнии вандалы устроили погром на пасеке, погибли более 200 тыс. пчел - видео

18.01.2018 05:07



В американском городе Прундейл (Калифорния) неизвестные напали на пасеку с российскими и итальянскими пчелами, они разрушали улья и обливали насекомых бензином. Об этом информирует «Газета.RU», ссылаясь на сообщение KSBW.

По словам хозяина фермы, в ходе инцидента было убито более 200 тысяч пчел, ущерб составил около $50 тыс. Пчеловод отмечает, что погром могли устроить соседи, которые давно требовали от него избавиться от насекомых.