Власти России планируют военный аэропорт Бельбек в Севастополе сделать гражданским

18.01.2018 04:32



Правительство России планирует военный севастопольский аэропорт Бельбек в Крыму сделать гражданским и уже подготовило «дорожную карту» развития этого сектора, передает «Коммерсантъ», ссылаясь на источник, близкий к Минобороны.

По его данным, новую взлетно-посадочную полосу и терминал планируется построить до конца 2018 года, а ввод в эксплуатацию гражданского сектора аэропорта начнется в 2020 году.