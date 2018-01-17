В Мексике обнаружили 350-километровую подводную пещеру

17.01.2018 23:54



Фото: reuters.com

В Мексике в районе штата Кинтана-Роо исследователям удалось обнаружить самую крупную в мире затопленную пещеру, протяженность которой составляет более 347 км, передает Life.ru.

Открытие было сделано благодаря тому, что десятого января группа исследователей смогла связать 2 большие затопленные пещерные системы (Сак-Актун и Дос Охос), расположенные на севере полуострова Юкатан. На это специалистам понадобилось почти десять месяцев.

Как сообщил директор исследовательского проекта Гильермо де Анда, пещера представляет собой самый важный подводный археологический объект в мире, поскольку в ней есть свидетельства о первых поселенцах Америки и культуре майя.

Прежде самой большой считалась подводная пещера Окс-Бель-Ха протяжённостью 270 км, которая находится к югу от Тулума.