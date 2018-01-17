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ИЗМИР

Режим ЧП продлен в Турции еще на три месяца

17.01.2018 23:29

Власти Турции приняли решение в шестой раз продлить режим ЧП. Об этом заявил вице-премьер страны Бекир Боздаг, передает RT на русском.
"С 19 января 2018 года режим ЧП в Турции будет продлён ещё на три месяца", - цитирует его слова издание Hürriyet.
По словам политика, такое решение целесообразно с учётом серьёзных угроз и рисков, с которыми сталкивается Турция в данное время.
Напомним, режим чрезвычайного положения продлевался в стране шестнадцатого октября. Впервые он был введён после попытки государственного переворота в июле 2016 г.

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