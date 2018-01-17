Украина может получить противотанковые ракетные комплексы Javelin от США в течении полугода

17.01.2018 19:24



Начальник Генерального штаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что в течении полугода, Киев может получить от США противотанковые ракетные комплексы Javelin, пишет РИА Новости, со ссылкой на украинское агентство УНИАН. Он уточнил, что для получения данного оружия, страна должна иметь специально подготовленные места для его хранения, которые, в настоящий момент, оборудуются.