Ученые доказали, что употребление фастфуда способствует развитию метастазирования рака

17.01.2018 18:36



Специалисты медицинского центра Бет Исраэль установили, что насыщенная жирами пища может способствовать развитию метастазирования рака простаты, пишет РИА Новости, со ссылкой на портал Medical Xpress. Исследование ученых показало, что употребление фастфуда как бы "включает" генетический механизм образования метастазов, а отказ от употребления жиров может приостановить их развитие.