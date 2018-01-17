Песков: Путин абсолютно здоров

17.01.2018 14:02



У российского лидера Владимира Путина прекрасная физическая форма, однако в Кремле не собираются давать никаких официальных отчетов, связанных со здоровьем президента России. Как передает ТАСС, об этом в разговоре с представителями СМИ сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом представитель Кремля прокомментировал доклад, обнародованный Белым Домом, в котором речь идет о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа.

«Мне не известно о том, что такие форматы готовятся… В нашем законодательстве какое-то обязательное обнародование данных о здоровье президента не предусмотрено», - заявил Песков.