Украинский «Нафтогаз» возобновит закупку российского газа

17.01.2018 13:51



«Нафтогаз Украины» будет возобновлять закупку российского газа. Как передает РИА Новости, это произойдет в 2018 году. По словам главы компании Андрея Коболева, таким образом будет исполнено решение Стокгольмского арбитража.

«Повторюсь, что мы в «Нафтогазе» не считаем негативным аспектом обязательство «Газпрома» продать нам пять миллиардов кубов газа в год ниже европейской цены, мы считаем это позитивным аспектом», - подчеркнул Коболев.