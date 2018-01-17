Украинский «Нафтогаз» возобновит закупку российского газа
17.01.2018 13:51
«Нафтогаз Украины» будет возобновлять закупку российского газа. Как передает РИА Новости, это произойдет в 2018 году. По словам главы компании Андрея Коболева, таким образом будет исполнено решение Стокгольмского арбитража.
«Повторюсь, что мы в «Нафтогазе» не считаем негативным аспектом обязательство «Газпрома» продать нам пять миллиардов кубов газа в год ниже европейской цены, мы считаем это позитивным аспектом», - подчеркнул Коболев.
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