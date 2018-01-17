Задержан экс-глава службы безопасности Бориса Березовского

17.01.2018 13:40



Сотрудники ФСБ задержали экс-главслужбы безопасности Бориса Березовского Сергея Соколова, сообщает РБК. Он и его коллеги подозреваются в незаконном хранении оружия. Кроме этого, в отношении них идет проверка на факт причастности к инсценировке терактов. Уточняется, что кроме Соколова были также задержаны бывший руководитель службы безопасности «Тольяттиазота» Олег Антошин и директор «Аналитики и безопасности» Руслан Мильченко.