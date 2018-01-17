В Госдуму будет внесен закон о легализации наемничества

17.01.2018 13:29



В течение месяца в Государственную думу РФ будет внесен закон, в котором речь идет о российских ЧВК (частные военные компании), о чем RT рассказал первый заместитель председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. Он пояснил, что соответствующий закон «позволит привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом», а также защищать суверенитет союзнических государств от внешних агрессивных действий.

Кроме этого, сотрудники ЧВК смогут привлекаться «к защите разных объектов, включая месторождения нефти и газа, железные дороги», пояснил Емельянов.