Ростов-на-Дону: в результате взрыва газа в многоэтажке погиб человек

17.01.2018 11:42



В Ростове-на-Дону на 5-м этаже 10-этажного дома по адресу: Забайкальский, 5/4 произошел взрыв бытового газа, в результате чего погиб один человек, передает РИА Новости. Возникший пожар на площади 30 квадратных метров был потушен.

Также, как рассказала представитель прокуратуры области Оксана Сухарева, в результате инцидента повреждения получили 7 автомобилей, столько же квартир и фасад дома.

По факту проводится проверка, возбуждено дело.