Порошенко заявил, что Россия хочет уничтожить украинское государство

17.01.2018 10:56



Украинский президент Петр Порошенко решил пожаловаться иностранным дипломатам, заявив, что у России есть цель – вернуть Украину в свою «сферу влияния», поэтому доверять Москве нельзя, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

«... Все, что сегодня делает Россия в Украине, имеет одну-единственную цель: вернуть нас в свою так называемую «сферу влияния», уничтожить украинское государство как таковое», — сказал глава Украины.