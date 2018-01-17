Священника Грозовского приговорили к 14 годам колонии строгого режима

17.01.2018 10:07



Решением Приозерского городского суда Ленинградской области священник Глеб Грозовский был признан виновным в педофилии и приговорен к 14 годам колонии строгого режима, передает Интерфакс. Напомним, что его дело рассматривалось больше четырех лет.

«… Назначить ему окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год», - огласила приговор судья Людмила Яшина.