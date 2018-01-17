МИД РФ: законопроект о реинтеграции Донбасса – это «лукавая манипуляция»

17.01.2018 09:51



Законопроект о реинтеграции Донбасса, внесенный украинским президентом Петром Порошенко на рассмотрение в Верховную раду, — это «лукавая манипуляция» вокруг Минских соглашений. С таким заявлением в беседе с «Известиями» выступил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.

«Все лукавые манипуляции вокруг вполне конкретных договоренностей порождают ложные надежды на то, что международное общественное мнение согласится похоронить Минские соглашения», — заявил он.