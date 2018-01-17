Около 500 россиян не могут вылететь из Мексики из-за долгов АК «Россия»

17.01.2018 08:56



Около 500 российских туристов чартерного рейса FV5882 не могут вернуться домой по причине долга АК «Россия», который образовался за стоянку самолета в мексиканском аэропорту городе Канкун, о чем в беседе с РИА Новости рассказала почетный консул России в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт. «… Пассажиров высадили из самолета после восьми часов пребывания в салоне в ожидании вылета. По информации от аэропорта, задержка рейса произошла за неуплату платежа (со стороны авиакомпании)», — говорится в сообщении.