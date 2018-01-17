Правоцентристы Италии обещают отменить антироссийские санкции после своей победы на выборах

17.01.2018 04:04



В Италии в марте 2018 года состоятся парламентские выборы. Представители правоцентристской коалиции страны (партии «Четвертый полюс», «Вперед, Италия!», «Лига Севера» и «Братья Италии») заявили, что в случае победы на выборах планируют добиваться отмены санкций, введенных в отношении РФ и нормализации отношений с Москвой. Об этом передает газета «Известия» ссылаясь на сообщение правоцентристов.