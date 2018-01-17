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ИЗМИР

Бразильский футболист Роналдиньо принял решение официально завершить спортивную карьеру

17.01.2018 03:22
Бразильский футболист Роналдиньо принял решение официально завершить спортивную карьеру

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии 37-летний Роналдиньо де Ассис Морейра, принял решение официально завершить профессиональную спортивную карьеру. Об этом информирует «Газета.RU» со ссылкой на Globo Esporte.

По словам брата и агента легендарного бразильского футболиста, после чемпионата мира в России будут проведены различные мероприятия в Бразилии, Европе и Азии, связанные с окончанием карьеры Роналдиньо.

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