Назарбаев заявил, что отношения между США и Россией "ушли на ноль"

16.01.2018 23:07



Казахстан в свете угрозы со стороны КНДР обеспокоен тем, что отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами "ушли на ноль". Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам переговоров с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, передает RT на русском.

"Проблему Северной Кореи могут решать совместно только США, Китай и Россия... нас соседей, естественно, беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль между Соединёнными Штатами и Россией", - сообщил казахстанский лидер.