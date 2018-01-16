В Белом доме проходят переговоры Трампа и Назарбаева

16.01.2018 21:26



Переговоры президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа начались в Белом доме. Трансляция встречи организована в Facebook председателем Казахстанского совета по международным отношениям Ерланом Кариным, передает РЕН ТВ.

Сообщается, что казахстанский лидер, прибывший в Вашингтон с рабочим визитом, был лично встречен президентом Соединенных Штатов у входа в Западное крыло резиденции.

По словам американского лидера, после встречи главы двух государств выступят с совместным заявлением для прессы.