Число задержек авиарейсов в новогодние праздники сократилось до 8%

16.01.2018 19:26



Ассоциация туроператоров России сообщает, что совместными усилиями Росавиации, авиакомпаний и туроператоров число задержек авиарейсов в период новогодних каникул, вместе с учетом задержек из-за плохих метеоусловий, сократилось до 8%, пишет Интерфакс. Однако, как сообщает газета Ведомости, четырем авиакомпаниям "Икар", Royal Flight, Azur Air и Nordwind Росавиация вынесла предписание о сокращении чартерных программ в период с 10 по 31 января.