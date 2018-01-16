МИД РФ решительно осудил убийство в Косове сербского политика Оливера Ивановича

16.01.2018 18:57



МИД РФ решительно осудил убийство в Косове сербского политика Оливера Ивановича, расценивая его как "подлый акт" и "сведение политических счетов". Об этом дипломаты сообщили в официальном заявлении, опубликованном на сайте министерства, передает RT. Также, в ведомстве надеются, что будет проведено тщательное расследование всех обстоятельств инцидента, в результате которого виновные лица понесут заслуженное наказание.