Киев запретил ввозить на Украину еще четыре книжных издания из России

16.01.2018 13:51



Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания ввел запрет на ввоз еще 4-х книжных изданий из России, в том числе книгу Радзинского «Дочь Ленина — взгляд на историю», передает РИА Новости со ссылкой на сайте ведомства. Кроме этого в список запрещенных попали следующие издания: «Записки реаниматолога» (В. Шпинев), «Две жены для Святослава» (Е. Дворецкая), а также «Большая книга мудрости победителей».

В общей сложности в запрещенном перечне — 25 российских книг.