Один из участников пермской резни находился на внутришкольном учете

16.01.2018 13:30



Один из зачинщиков драки в пермской резни был поставлен на внутришкольный учет, причем, еще в 2012 году, передает РИА Новости со ссылкой на сайт уполномоченного по правам ребенка при президенте Анны Кузнецовой. Сообщается, что еще в то время мальчик проявлял агрессию по отношению к своим сверстникам. Но на это, как говорится в сообщении, не обращалось никакого внимания, а ребенок был переведен на индивидуальное обучение.