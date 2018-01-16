В крымском парламенте ответили Собчак на заявление о «неполноценности» крымчан

16.01.2018 11:22



Представитель крымского парламента ответил на заявление, которое сделала Ксения Собчак по поводу «неполноценности» жителей региона. Напомним, что ранее телеведущая, которая собралась стать участником президентской гонки, аргументируя свое очередное высказывание, связанное с тем, что Крым останется без игр чемпионата мира по футболу, заявила, что соответствующее решение было принято, так как «никто не хочет ехать» в этот регион. Поэтому крымчане являются «неполноценными».

Отвечая на это заявление, глава парламентского комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимир Бобков в беседе с РИА Новости подчеркнул, что города, принимающие матчи ЧМ-2018 были определены еще задолго до того, как Крымский полуостров вернулся в состав России. «… Ксения в последнее время любит смешить. Подобные заявления неуместны и делаются из-за незнания ситуации», — добавил Бобков.