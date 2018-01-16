В крымском парламенте ответили Собчак на заявление о «неполноценности» крымчан
Представитель крымского парламента ответил на заявление, которое сделала Ксения Собчак по поводу «неполноценности» жителей региона. Напомним, что ранее телеведущая, которая собралась стать участником президентской гонки, аргументируя свое очередное высказывание, связанное с тем, что Крым останется без игр чемпионата мира по футболу, заявила, что соответствующее решение было принято, так как «никто не хочет ехать» в этот регион. Поэтому крымчане являются «неполноценными».
Отвечая на это заявление, глава парламентского комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимир Бобков в беседе с РИА Новости подчеркнул, что города, принимающие матчи ЧМ-2018 были определены еще задолго до того, как Крымский полуостров вернулся в состав России. «… Ксения в последнее время любит смешить. Подобные заявления неуместны и делаются из-за незнания ситуации», — добавил Бобков.
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