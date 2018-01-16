Генерал США выразил обеспокоенность по поводу модернизации ВС России

16.01.2018 10:45



Председатель ОКНШ США (объединенный комитет начальников штабов) генерал Джозеф Данфорд выступил с заявлением, выразив обеспокоенность по поводу того, что Российская Федерация за последние десять лет модернизировала все составляющие вооруженных сил, сообщает РИА Новости. «… Нет ни одной составляющей российских вооруженных сил, которая в той или иной степени не была бы модернизирована за последнее десятилетие», — подчеркнул генерал.