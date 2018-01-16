США тайно передали курдам в Сирии ПЗРК

16.01.2018 10:03



США втайне передали курдам в Сирии несколько ПЗРК (переносные зенитно-ракетные комплексы) в рамках некоего секретного соглашения, передает Лента.ру со ссылкой на агентство Al-Masdar. По словам источника, военными США ПЗРК был доставлен в регион Афин (провинция Алеппо) еще на прошлой неделе. Как заявили в Сирии, данная сделка представляет собой эксклюзивный договор между Штатами и курдами, не имеющего отношения к международной коалиции во главе с США.