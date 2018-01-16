В Перми пришла в сознание учительница, которая была ранена во время поножовщины в школе

16.01.2018 08:24



Учительница, которая пострадала во время драки с поножовщиной в одной из школ Перми, пришла в сознание, о чем в разговоре с РИА Новости рассказал главврач Городской клинической больницы №4 Андрей Ронзин. «Она все понимает, реагирует на просьбы, на обращенную речь», — сообщил он. Отметив, что в данный момент женщина разговаривать не может, так как находится на искусственной вентиляции легких.