Фастфуд способствует развитию аллергии, диабета и аутоимунных заболеваний

15.01.2018 20:35



Исследование, проведенное немецкими учеными из Боннского университета, показало, что при употреблении в пищу фастфуда и продуктов, насыщенных жирами необратимо меняет работу имунной системы организма, делая ее более агрессивной, пишет Российская газета со ссылкой на научный журнал Cell. Это способствует развитию таких заболеваний как сахарный диабет, а также аутоимунных заболеваний и различных видов аллергий.