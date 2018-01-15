Крупные европейские компании недовольны законопроектом ЕК по газопроводам

15.01.2018 16:58



Крупные европейские компании, входящие в Европейскую ассоциацию газовых компаний, выразили недовольство законопроектом Европейской комиссии о распространении директивы ЕС по газу на входящие газопроводы, пишет Интерфакс. По мнению аналитиков компаний, данный закон может нанести вред безопасности поставок и инвестиций в газовой отрасли и принимать решение о его согласовании необходимо после консультаций со всеми заинтересованными сторонами процесса.