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ИЗМИР

Крупные европейские компании недовольны законопроектом ЕК по газопроводам

15.01.2018 16:58
Крупные европейские компании недовольны законопроектом ЕК по газопроводам

Крупные европейские компании, входящие в  Европейскую ассоциацию газовых компаний, выразили недовольство законопроектом Европейской комиссии о распространении директивы ЕС по газу на входящие газопроводы, пишет Интерфакс. По мнению аналитиков компаний, данный закон может нанести вред безопасности поставок и инвестиций в газовой отрасли и принимать решение о его согласовании необходимо после консультаций со всеми заинтересованными сторонами процесса.

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